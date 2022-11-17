美國中期選舉｜共和黨重掌眾議院　未來管治政策有何改變？

美國國會期中選舉結果大致明朗，儘管還有少量選區的結果未知，但可肯定共和黨將取得眾議院控制權，民主黨則保有參議院，形成國會分治局面。在這個情況下，美國政府最少未來兩年的管治將有何改變？



據美聯社計算，共和黨目前在435席的眾議院中奪得過半數所需的218席，取得控制權；至於參議院民主黨則以微弱的優勢取得控制。共和黨奪回眾議院後，將可舉行聽證會，如對拜登政府發動調查，也讓總統拜登（Joe Biden）幾乎不可能推動野心勃勃的議程。

圖為11月11日，晚上的美國國會大樓。共和黨將重掌眾議院，形成國會分治局面。（AP）

預算受阻聯邦政府恐再停運

共和與民主兩黨目前在多數政策存在歧見，民主黨大多的經濟刺激、舒困措施未來相信將以推行，例如通過政府支出法案提高舉債上限困難重重。

在預算法案中，共和黨將要求縮減特定領域支出，包括社福及各項經費，把更多資金撥予油氣等傳統能源產業。若兩黨無法達成共識，將可能迫使聯邦政府在某個時候暫停運作。

在舉債方面，美國財長耶倫（Janet Yellen）在11日再次警告，若國會無法通過舉債上限，債務違約將可能導致經濟和金融市場災難發生。共和黨已表明會利用此向民主黨施壓改變政策，兩黨將出現惡鬥。

金融市場由通脹帶動

分治國會會導致新措施無法推行，但維持舊政策代表風險降低，穩定有利金融市場。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）分析自1932年以來的數據指出，在民主黨總統、分治國會的情況下，標普500指數的年報酬率為14%，高於民主黨同時掌控白宮與國會的10%。

同時由於美國財政政策較為獨立，聯儲局加息政策不受政府影響，金融市場將繼續由通脹帶動。

圖為11月9日，美國總統拜登在白宮的一個晚會上準備發言。（AP）

兩黨共識：針對中國

但儘管如此，兩黨仍有可找到共識的地方。兩黨在亞洲政策上，特別是針對中國的論調基本一致。共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，將成立一個中國委員會，檢視中國剽竊美國技術、新冠病毒起源等議題。這將獲得兩黨共同支持。

美國亦將繼續實行印太戰略，支持韓國、日本及澳洲等國家，同時高調與台灣接觸。

其他兩黨可能合作的，包括加強監管加密貨幣、推動補助農民的農業法案等。