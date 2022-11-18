美國中期選舉｜佩洛西棄再選眾院民主黨領袖　「新一代時刻已來」

美國民主黨眾議院領袖佩洛西（Nancy Pelosi）11月17日宣布，她不會再競逐眾議院民主黨領袖。



佩洛西在國會眾議院的會議室表示：「我將不會在下一屆國會尋求連任民主黨領袖…對我來說，新一代領導民主黨核心小組的時刻已經到來，我對此深表敬意，我很感激這麼多人準備好並願意承擔這重大責任。」

白宮表示，總統拜登（Joe Biden）17日早上曾與佩洛西對話，恭賀對方完成了歷史性的眾議院議長任期，「歷史會記下她是我們歷史上最重要的眾院議長。拜登又讚揚佩洛西令數以百萬計的美國人活得更好，並提及她的努力阻止了2021年1月6日國會騷亂破壞民主。

多名民主黨重要人物都對佩洛西退下來感到惋惜，其中參議院多數派領袖舒默（Chuck Schumer）離開國會時難掩失望之情，並透露當佩洛西在電話告訴他不再競選議長的決定時，他曾要求對方改變主意，但仍不得要領。

佩洛西表示，她將繼續在眾議院任職。有分析形容，在政壇打滾數十載的佩洛西是「戰術大師」，預料她此後會在眾院擔任民主黨的「非正式顧問」，凝聚民主黨的力量，令只略佔優勢的共和黨往後吃盡苦頭。

現年82歲的佩洛西是第一名擔任眾議院議長的女性，也是目前唯一一名女議院議長。