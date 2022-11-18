朝鮮疑發射洲際彈道導彈　岸田文雄：據信落入日本專屬經濟區

朝鮮11月18日早上疑向朝鮮半島東部海域發射洲際彈道導彈。日本首相岸日文雄稱，導彈據信落在北海道以西的日本專屬經濟區（EEZ）內側。他稱這種挑釁不能接受，日本對此強烈抗議。他指出事件沒對飛機或船隻構成威脅。



日本放送協會（NHK）引述日本防衛省稱，朝鮮是從朝鮮半島西岸附近向東發射1枚洲際彈道導彈級別的導彈。

岸田文雄在出訪泰國時對記者團稱：「朝鮮發射了彈道導彈，據信導彈落入北海道西側的日本專屬經濟區（EEZ）內側。」

圖為日本放送協會（NHK）進行有關報道時的新聞影片截圖。

日本三澤基地在朝鮮射彈後於Facebook專頁發文稱，第35戰鬥機聯隊指揮官已指示所有人立即尋找掩護，約經25分鐘後再宣布，警報已於當地時間早上10時55分（香港時間早上9時55分）解除，目前沒跡象顯示基地面臨直接威脅。

韓聯社18日引述韓軍較早時的分析顯示，朝鮮發射的疑是洲際彈道導彈（ICBM）。

韓國聯合參謀本部11月17日稱，朝鮮在早上約10時48分，從江原道元山一帶向東部海域發射一枚短程彈道導彈。韓國和美國其後舉行導彈攔截演習。

截至18日，朝鮮今年共發射彈道導彈35次，發射巡航導彈3次。

韓國廣播公司（KBS）18日稱，這是發生在朝鮮發射短程彈道導彈，以及朝鮮外交部長崔善姬發出警告後，平壤政府做出的行動。

崔善姬指責美日韓三方會議破壞朝鮮半島局勢穩定。她批評美日韓把其合法的軍事行為定議為挑釁，並企圖加強對朝鮮威懾，朝鮮將作出果斷回應。

圖為朝鮮外長崔善姬。（AP）

美國總統拜登（Joe Biden）在 13日出席柬埔寨東盟峰會期間，與日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅進行三方會談。會後發表聯合聲明指出，將合作加強對朝鮮的威懾，並警告若朝鮮若進行核試，將面臨國際社會的強烈回應。