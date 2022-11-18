習近平峰會「行程滿滿」　展示中國重返國際外交舞台

自2019年新冠疫情爆發以來，中國領導人習近平在過去三年彷彿從外交主舞台上消失，但過去一星期他終於面帶笑容出席多場國際會議，與多國領袖握手會談。可以看出，北京寄望藉這些外訪交流開始修補中國的對外關係。而在今日（18日）於泰國曼谷舉行的第29屆亞太經濟合作組織（APEC）峰會，在美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）均缺席下，習近平勢必成為峰會的焦點所在。



有外交關係專家表示，中國在疫下缺席面對面的國際交流代價沉重，使得其與美國及一些亞洲鄰國的關係因各種問題而有所惡化；加上其他國家領袖近年也幾乎沒有機會接觸到中國高層官員，也多少阻礙溝通的渠道。

本週，習近平先是前往印尼峇里島出席G20峰會，再飛到泰國曼谷參加APEC峰會，如此密集面對面互動更顯得意義重大。11月14日，他在峇里島與總統拜登會談，這是拜登上任後兩人的首場面對面會議。翌日，他又與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）會晤，這也是2016年以來中澳兩國領導人首次直接對話。

11月14日，他在峇里島與總統拜登會談，這是拜登上任後兩人的首場面對面會議。(AP)

在峇里島期間，他還與法國、加拿大、韓國、意大利、荷蘭和阿根廷的領導人雙邊會談，其後再在曼谷與日本首相岸田文雄會談。在曼谷出席APEC期間，他還預定與紐西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）會談。有內地分析認為，中國恢復領袖間的對話，即使不能立即產生具體成果，但會談本身也具有正面意義。

韓國國際研究教授Leif-Eric Easley形容，習近平緊密的會談行程是要施展「魅力攻勢」（charm offensive），因中國為防疫已將國門關閉近3年，而習近平也剛在中共20大會議中取得第3任領導人任期。他說：「這些會議很可能不足以在棘手的經濟和安全議題上取得進展，但或許能夠防止外交關係進一步惡化。」

近期連串的外交接觸，提供北京重新取得主動權的機會。(AP)

習近平這次與拜登的3小時會談，佔據了各大新聞版面。這場會議也顯示出中美關係解凍的跡象，並促使美國國務卿布林肯（Antony Blinken）計劃明年初訪問北京。

曾在美國前總統奧巴馬（Barack Obama）任內擔任國務院亞太助卿的羅素（Daniel Russel）則表示，儘管似有跡象顯示，中國或許願意在一些全球議題上採取邁向合作的初步行動，惟這些應該被視為實驗而非定局。

拜登和普京缺席 習近平成APEC焦點

在今日舉行的APEC峰會，由於美國和俄羅斯領導人都將缺席的會議，習近平勢將成為峰會的焦點人物。這讓他有更大的空間在聚集多國領導人一起討論諸如通貨膨脹、氣候變化、糧食價格上漲、能源供應不穩等問題等，可以藉以宣傳中國的經濟願景。

習近平將是APEC峰會上的焦點。(AP)

昨晚（17日），習近平在亞太經合組織峰會期間舉行的商界領袖會議上發表的一份書面聲明中闡述了這一願景，他在聲明中譴責「冷戰思維、霸權主義、單邊主義和保護主義」，「亞太地區不是任何人的後院，不應成為大國較量的地區。人民和時代決不允許發動新冷戰」，聲明雖未有提到批評的對象，但外界也深明這是北京對美國的典型批評。

「到目前為止，習近平的外聯是成功的。世界默認接受了其第三個任期，他能夠證明他可以指揮國內外觀眾。」華盛頓智庫史汀生中心中國項目主任孫雲表示：「對於APEC，無論有沒有拜登和普京，中國都將成為關注的焦點。但沒有他們，習在房間內沒有同份量的人，這將是他的『獨腳戲』。」