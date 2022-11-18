APEC｜晤岸田文雄　習近平：歷史及台灣等問題必須妥善處之

中國國家主席習近平11月17日下午乘專機抵達泰國曼谷，出席亞太經合組織第二十九次領導人非正式會議並對泰國進行訪問。他在同日傍晚在會見日本首相岸田文雄。



圖為日本當地時間11月17日傍晚，中國國家主席習近平在泰國曼谷會見日本首相岸田文雄。（新華社）

習近平指出，今年，中日雙方共同紀念了邦交正常化50周年。50年來，雙方先後達成4個政治文件和一系列重要共識，各領域交流合作成果豐碩，給兩國人民帶來重要福祉，也促進了地區和平、發展、繁榮。中日互為近鄰，同為亞洲和世界重要國家，擁有很多共同利益和合作空間。中日關係的重要性沒有變，也不會變。中方願同日方一道，從戰略高度把握好兩國關係大方向，構建契合新時代要求的中日關係。

習近平強調，雙方應該以誠相待、以信相交，恪守中日四個政治文件原則，總結汲取歷史經驗，客觀理性看待彼此發展，將「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識體現到政策中去。歷史、台灣等重大原則問題涉及兩國關係政治基礎和基本信義，必須重信守諾、妥善處之。中國不干涉別國內政，也不接受任何人以任何藉口干涉中國內政。

習近平強調，中日兩國社會制度和國情不同，雙方應該相互尊重，增信釋疑。在海洋和領土爭端問題上，要恪守已經達成的原則共識，拿出政治智慧和擔當妥善管控分歧。雙方要繼續發揮地理相近、人文相通的獨特優勢，開展政府、政黨、議會、地方等各渠道交往交流，尤其要著眼長遠，積極開展青少年交流，塑造相互客觀積極認知，促進民心相通。

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習近平指出，兩國經濟相互依存度很高，要在數字經濟、綠色發展、財政金融、醫療養老、維護產業鏈供應鏈穩定暢通等方面加強對話合作，實現更高水平優勢互補和互利共贏。兩國應該着眼各自長遠利益和地區共同利益，堅持戰略自主、睦鄰善鄰，抵制衝突對抗，踐行真正的多邊主義，推進區域一體化進程，共同把亞洲發展好、建設好，應對全球性挑戰。

岸田文雄表示，去年10月他與習近平成功通話，就構建契合新時代要求的日中關係達成一致。目前，兩國各領域交流合作正在逐步恢復。日中作為近鄰，互不構成威脅，需要也應該和平共處。日本的發展繁榮離不開中國，反之也同樣。日方歡迎中國通過自身發展為世界作出積極貢獻。日中合作擁有很大潛力，兩國對地區和全球和平繁榮負有重要責任，日方願同中方共同努力，實現日中關係的健康、穩定發展。在台灣問題上，日方在日中聯合聲明中做出的承諾沒有絲毫變化。他願同中方加強對話溝通，共同引領日中關係的正確方向。

雙方一致同意，保持高層交往和對話溝通，增進政治互信，推進務實合作，擴大人文交流，加強國際地區事務協調合作，共同致力於構建契合新時代要求的穩定和建設性的中日關係。