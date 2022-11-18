APEC峰會︱習近平晤阿德恩：中國對太平洋島國政策出發點是求和平

亞太經濟合作會議（APEC）在泰國舉行期間，中國國家主席習近平11月18日下午在曼谷會見新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern），他談到中國對太平洋島國政策的出發點始終是求和平、謀發展、促合作，中方願同新方密切協作，共同促進太平洋島國地區和平穩定和發展繁榮。



新華社報道，習近平指出，總理女士多次表示，新西蘭堅持獨立外交政策，中新關係是新西蘭最重要的雙邊關係之一，雙方要在具有共同利益的領域開展合作，他對此高度贊賞。

他指今年是中新建交50周年，50年來中新關係保持健康穩定發展，兩國各領域合作給兩國人民帶來福祉，為地區和平、穩定、繁榮作出積極貢獻，中方視新西蘭為重要夥伴和朋友，雙方要總結歷史經驗，繼續發揚爭先精神，推動中新全面戰略夥伴關系向前邁進。

習近平強調中新兩國社會制度、發展階段、歷史文化不同，在一些問題上存在分歧是自然的，但不應讓分歧來定義或影響雙邊關係，作為全面戰略夥伴要加強溝通，增進互信，照顧彼此核心利益和重大關切，確保中新關係可持續、不偏航。

他稱要加強在經貿、科技、教育等領域交流合作，實施好中新自由貿易協定升級版和《區域全面經濟夥伴關系協定》（RCEP），要傳承好、發展好路易•艾黎（Rewi Alley）精神，支持兩國地方、民間、青少年加強對話交流，增進兩國民眾友誼。

他指中新都是多邊主義和自由貿易的倡導者和受益者，要堅持經濟全球化正確方向，推動貿易和投資自由化便利化，攜手應對氣候變化等全球性挑戰，和平是中國最執著的追求，中國歷史上沒有、現在沒有、今後也不會謀求霸權，中國對太平洋島國政策的出發點始終是求和平、謀發展、促合作，中方願同新方密切協作，共同促進太平洋島國地區和平穩定和發展繁榮。

據新華社指，阿德恩表示新西蘭人民迄今對習近平主席2014年訪新情景記憶猶新，她對2019年訪華期間同習近平主席進行會見也記憶猶新。

她稱新中兩國友好交往源遠流長，儘管受到新冠肺炎疫情影響，雙方關係依然保持強勁發展勢頭，雙方應該以今年新中建交50周年為契機，認真總結經驗，加強高層往來，深化兩國在經貿、教育、應對氣候變化等領域合作。

報道又指，阿德恩稱高度讚賞習近平主席18日上午在亞太經合組織領導人非正式會議上發表的重要觀點，感謝習近平主席分享真知灼見，中國是促進世界未來發展繁榮的重要力量，新方堅持一個中國政策，致力於同中方加強溝通，增進了解，願就南太平洋事務深入交流，為促進亞太地區繁榮穩定作出貢獻。