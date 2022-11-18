APEC｜習近平：中方考慮2023年舉辦一帶一路國際合作高峰論壇

中國國家主席習近平11月18日在亞太經合組織（APEC）第29次領導人非正式會議上發表講話時指出，2023年，中方將考慮舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。



俄衛網18日引述習近平表示，亞太過去幾十年經濟快速增長，得益於和平穩定的環境。一個重要啓示就是相互尊重、團結合作，遇到事情大家商量着辦，尋求最大公約數。應該堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，尊重各國主權、領土完整，不干涉別國內政，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度，重視各國合理安全關切，通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端。要積極參與全球治理，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展，為亞太和世界和平穩定提供保障。

習近平指出，歷史反覆證明，開放包容、合作共贏才是人間正道。要堅持開放的區域主義，加強宏觀經濟政策協調，構建更加緊密的區域產業鏈供應鏈，推進貿易和投資自由化便利化，穩步推進區域經濟一體化進程，早日建成高水平的亞太自由貿易區。要堅持發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共享，促進亞太全體人民共同富裕。

習近平強調，中方願同有關各方全面高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，將繼續推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數字經濟夥伴關係協定》，促進區域融合發展。明年，中方將考慮舉辦第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，為亞太和全球發展繁榮注入新動力。

他還建議，要加強經濟技術合作，加速數字化綠色化協同發展，推進能源資源、產業結構、消費結構轉型升級，推動經濟社會綠色發展。要以戰略和長遠眼光看待亞太合作，維護亞太經合組織在區域合作中的主渠道地位，維護亞太合作正確方向。要秉持亞太經合組織的宗旨原則，不斷深化互信、包容、合作、共贏的亞太夥伴關係。