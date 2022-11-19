APEC｜台積電創辦人張忠謀分別與習近平及賀錦麗簡短交談

張忠謀星期六（11月19日）說，他與中國國家主席習近平在泰國曼谷召開的亞太經合組織（APEC）峰會期間進行了「簡短但愉快」的交談，他還與美國副總統賀錦麗就半導體進行討論。



據英媒報道，張忠謀是台灣出席APEC的代表，這是他第六度代表台灣出席APEC領袖峰會。他星期六在曼谷向記者透露，他在星期五（18日）與習近平進行了簡短的交談。他說，「這是一次非常愉快、禮貌的互動」，「我們向彼此問好，我也祝賀中共二十大成功閉幕」。

張忠謀稱，雙方在交談時沒有談及兩岸的緊張局勢。

英媒報道稱，亞太經合組織峰會是台灣代表少數能夠與會的國際場合之一，因此即使是順便寒暄，兩岸高層人員在國際場合的互動是相當罕見的。

張忠謀說，他也和賀錦麗進行了交談。他稱，自己在會談中告訴賀錦麗，台灣已經邀請美國商務部長雷蒙多參加12月6日台積電在亞利桑那州的工廠的首部設備到廠（First tool-in）儀式。

張忠謀稱，雖然在美國製造晶片的成本比台灣至少高50%，但這並不意味着台積電「排除」將一些生產線轉移到美國的計劃。

他還透露，台積電也正考慮在其他國家開設工廠，「但我現在不會談論任何細節」。

張忠謀領導的台積電是全球最大的代工晶片製造商，由於半導體晶片已成中美科技戰焦點，處在這之間的台積電處境微妙且尷尬，因此張忠謀與其他國家領袖的互動格外引人注意。

在美國壓力下，台積電上周宣布，正在考慮於美國亞利桑那州投建第二座晶片廠。另據彭博社10月的報道，台積電為確保遵守美國限令，已暫停為中國大陸半導體設計商壁仞科技生產先進晶片。

本文獲《聯合早報》授權轉載

