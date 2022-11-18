APEC｜台積電創辦人張忠謀赴晚宴　與美國務卿布林肯比鄰而坐交談

亞太經濟合作組織（APEC）領袖峰會在泰國曼谷登場，台灣代表、台積電創辦人張忠謀伉儷昨日（17日）傍晚搭乘專機抵達當地，晚間出席APEC經濟領袖歡迎晚宴（AELM Gala Dinner）。代表團凌晨公布照片，顯示張忠謀與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）比鄰而坐，密切交談。



APEC峰會睽違3年後恢復實體舉行，將於曼谷時間今日（18日）9時15分舉行第一場閉門會議。而張忠謀夫婦昨日傍晚抵達曼谷下榻飯店後，陸續趕赴駐泰國代表處大使莊碩漢歡迎晚宴，與APEC主辦經濟領袖歡迎晚宴。

據代表團凌晨公布照片，布林肯和美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）代尚未抵泰的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席經濟領袖歡迎晚宴，而張忠謀和布林肯比鄰而坐，並且密切交談。

張忠謀和布林肯比鄰而坐交談。（台灣代表團提供）

據報道，今年已是張忠謀第五度代表總統蔡英文、第六度代表台灣出席APEC經濟領袖會議，但因主辦國因素、疫情緣故，張忠謀過去參與的實體會議，僅有2018年的巴布亞紐幾內亞峰會。

值得一提的是，張忠謀當年11月17日與美國代表、時任副總統彭斯（Mike Pence）在場邊會談，被指是台灣進入APEC以來，台美雙邊最高層級的會談。