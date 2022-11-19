澳洲總理暗示不挺台申入CPTPP　立場有變或成中澳關係回暖契機？

中國國家主席習近平11月15日下午在印尼峇厘島會見澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）。這次會面包含兩個「第一次」，首先是阿爾巴尼斯上任後，首次與習近平進行會談，這也是6年來中澳領導人首次正式會晤。外界在觀望今後中澳關係的走向。



澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）與習近平在2019年的G20峰會期間有過簡短交流，但他們在之前5年之內都沒進行過正式會晤。而且習近平與莫里森的會面是寒暄，在外交上意義完全不同。

G20：澳洲總理阿爾巴尼斯2022年11月16日在印尼峇里島出席二十國集團峰會全體會議時發言。（AP）

阿爾巴尼斯15日與習近平會晤後，15日在言語間似是暗示不支持台灣申入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP），相較於澳洲上屆政府，有媒體認為這是澳洲在立場上出現轉變。

北京2021年9月16日申請加入CPTPP，台灣2021年9月22日也申入CPTPP。

記者2022年11月18日問阿爾巴尼斯如何看待台灣申入，他稱協定僅適用於獲承認的國家，而不是經濟體，「這協定是獲承認的國家之間的聯繫……台灣在這裏（APEC）是經濟體。」

有聲音認為，澳洲對中國的取態出現微妙的變化。阿爾巴尼斯上台後，開始調整洲對華政策。然而除了今次他對台申入CPTPP的表態，澳洲今後的行動也備受外界觀察。坎培拉政府肯定會因為阿爾巴尼斯的言論面對內外壓力。

台灣在阿爾巴尼斯發言後稱，他的說法與加入規定不同，要求澳方澄清。台稱澳方事後澄清說對台加入CPTPP立場未變，歡迎所有符合高標準規範經濟體加入。台方對澳洲政府重申對台申入CPTPP的一貫立場表示歡迎。

澳洲影子內閣外長伯明罕（Simon Birmingham）評論阿爾巴尼斯的講法是錯，「他似乎不知或不了解，台灣是世界貿易組織（WTO）的完整成員，跟其他成員並無分別」。他稱：「是否加入CPTPP不應與國家地位掛鈎，而是應考慮CPTPP擴員的利弊、維持現有成員團結的重要性以及能否讓CPTPP達到其所標榜的高標準。」

圖為2022年11月15日，澳洲總理阿爾巴尼斯（左）在印尼峇里島出席二十國集團（G20）峰會期間與中國國家主席習近平會面。阿爾巴尼斯與習近平進行兩人首次面對面會談，這也是2016年來，中澳領袖首次面對面會談。（AP）

習近平18日在泰國曼谷舉行的亞太經合組織（APEC）峰會場邊與新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）會面，並邀請她訪問北京。19日在曼谷的一場記者會上，有記者問阿爾巴尼斯對阿德恩受邀訪華的看法。

阿爾巴尼斯說：「我們在這週才邁出第一步，我不會操之過急。」

中國是澳洲最大貿易夥伴，惟中澳近年因5G網絡建設、貿易問題以及澳洲要求調查新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）源頭問題，關係降至冰點。代表工黨的阿爾巴尼斯在擊敗時任總理的莫里森上場後，讓外界看到他有意修補與中國關係的做法。

阿爾巴尼斯說，他對台灣申請加入CPTPP的立場沒改變，所有申請加入的經濟體都必須符合所有的程序和規定。

澳洲是CPTPP創始成員國之一，其他包括汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡和越南。尚有其他經濟體如中國大陸、台灣及英國有意加入，而英國的加入談判正在進行中。