獲馬斯克「解禁」重返Twitter　特朗普：沒有重返理由

美國前總統特朗普（Donald Trump）的Twitter帳戶遭封殺近兩年後，最近入主Twitter的Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）日前發起投票，讓網民決定是否容許特朗普「回歸」，最終以些微之差通過。惟特朗普11月19日則對此大潑冷水，稱「看不出有甚麼理由」再使用Twitter。



有關投票吸引超過1500萬名網民參與，最終結果顯示，支持解封的票數佔51.8%，反對的就有48.2%，馬斯克隨即表示，民眾已經表態，特朗普的Twitter帳戶將會恢復。而過了不久，特朗普的官方Twitter帳戶獲解禁，並顯示最後一段帖文是在2021年1月8日公開，他當時稱不會出席1月20日的總統就職禮。

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

對於自己的Twitter帳戶復活，特朗普稱自己看不到再使用Twitter的理由，重申會繼續留在自己成立的社交平台Truth Social。而他較早時亦曾揚言，指如果自己獲邀，都不會重返Twitter，形容Twitter充滿大量問題，但自己就一直欣賞馬斯克，並對他收購Twitter感到高興。