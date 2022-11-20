慶祝「火星-17」試射成功　朝媒：朝鮮擁有全球第一洲際導彈

朝媒11月20日發文慶祝朝鮮「火星-17」型洲際彈道導彈試射成功，並指朝鮮擁有全球第一的洲際導彈。



朝鮮《勞動新聞》20日的文章指，作為名副其實的核強國，朝鮮擁有「行星最強」的洲際彈道導彈的實力以及威容，再次威震天下。

《勞動新聞》稱，是次洲際導彈發射承載朝鮮勞動黨的堅定信念，即只要美國不從根本上改變對朝敵視政策與核威脅，朝鮮絕不會在加強核力量的道路上後退。

▼朝鮮著名主播李春姬也播報「火星-17」試射成功▼

VIDEO: North Korean state media announced on Saturday the successful test-launch of a Hwasong-17 missile and revealed Kim Jong Un's daughter for the first time.



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內文指，朝鮮向世界證明，先發制人的核打擊並不是美國的專利，朝鮮足以與美國核霸權抗衡。韓聯社網站20日稱，有分析指，這句說話意味着朝鮮的核武器不僅只用於防禦，必要時朝鮮還會先發制人 ; 而朝鮮認為朝鮮半島緊張局勢加劇的責任在於韓美聯合軍演，朝方為了自衛而升級核武器。

圖為2022年11月18日，朝鮮領袖金正恩與被指是其女兒的女童，一起視察新型彈道導彈試射。（AP）

續提高核武質量

《勞動新聞》提及，為守護下一代的燦爛笑容以及美好的夢想，朝鮮將繼續加強提高核武器的質量。韓聯社網站20日稱，有專家表示，朝鮮領袖金正恩18日帶女兒一起前往洲際導彈發射現場，是為了向政府內部傳達「核武是下一代的安全保障」的訊息。