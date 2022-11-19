朝媒：朝鮮試射新型洲際彈道導彈　金正恩攜妻女露面

朝鮮國營傳媒稱，朝鮮領袖金正恩11月18日視察軍方試射新型洲際彈道導彈。



朝中社19日稱，朝鮮18日試射新型洲際彈道導彈，金正恩在現場指導。報道指，國防科研部門全體工作人員、科學家和戰略核武器部隊戰鬥員堅定發誓要絕對崇拜攜女兒和妻子親臨試射場所並指導試射全過程的金正恩。

圖為11月18日，金正恩攜着被指是金正恩女兒的照片。兩人正出席視察新型彈道導彈試射。（AP）

報道附上金正恩手拖一名白衣女孩的相片，也有妻子李雪主陪伴在側、女孩站在兩夫婦中間的相片。外界認為，白衣女孩就是金正恩女兒，倘屬實，這將是她首次在國營傳媒露面。

金正恩稱，再次確認朝鮮核武裝力量能遏制任何核威脅，美國和韓國在朝鮮附近的軍事威脅變本加厲、更趨露骨，包括美韓在內國家針對朝鮮的軍事回應遊戲就是自取滅亡，美國愈執意加強延伸威懾、在朝鮮半島和周邊地區耀武揚威，朝方軍事應對將作出更具攻擊性的軍事行動。

根據韓聯社，韓軍稱，朝鮮18日上午10時15分左右從平壤市順安地區向東部海域發射1枚洲際彈道導彈（ICBM），飛行高度達到6100公里左右，飛行距離約為1000公里，飛行速度約22馬赫。經分析，它和11月3日發射的導彈，都是火星-17型。

這間韓媒18日引述韓軍和專家普遍評價，朝鮮導彈技術取得相當進展。有聲音認為，朝鮮進行第7次核試的可能性進一步增加。

韓聯社18日才稱，金正恩10月17日訪問勞動黨中央幹部學校後找迄今近1個月未公開露面，但仍在進行首腦賀電外交。報道指，由於金正恩每年11月公開露面的次數都不多，近1個月沒有亮相公開場合並不算異常。