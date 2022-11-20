日本總務大臣寺田稔辭職　月內3名閣僚離職重創政府　首相致歉

日本總務大臣寺田稔疑涉及政治資金醜聞，他在11月20日晚辭職。日媒20日稱，他成為日本政府內閣不足一個月以來第三位離職的閣僚，這對首相岸田文雄政府構成打擊。岸田文雄20日就此事致歉。



岸田文雄20日與寺田稔見面，並接受他辭職。岸田文雄其後對記者說，幾位內閣大臣相繼辭職，他就此表示最深切的歉意。他指自己非常認真地對待任命官員的責任。記者問他如何看待大臣接連離職一事，他回應指自己須認真地承擔責任。

日本放送協會（NHK）20日稱，岸田文雄確認，他有意任命前外務大臣松本剛明為新任總務大臣。

共同社網站20日指，岸田文雄政府不足一個月以來有3位閣僚離職，對政府構成打擊，在野黨將嚴厲追究岸田文雄的任命責任。

報道指，岸田文雄認為寺田稔不適合擔任主管《政治資金規正法》的閣僚，他20日接受寺田稔辭職。

《讀賣新聞》20日稱，寺田稔疑涉及政治資金醜聞，寺田稔後援會有大約3年的政治資金收支報告出現問題，在報告中，署名為會計經理的人實際上已死亡。後援會為日本政治人物的資金管理團體。

寺田稔也被指涉嫌就2021年眾議院選舉向地方議員違法支付報酬。

前兩位離職的岸田文雄政府成員是前經濟再生擔當相山際大志郎及前法務大臣葉梨康弘。