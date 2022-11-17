APEC會議︱習近平將在今天稍後分別與岸田文雄、小馬可斯會面

國家主席習近平將出席11月18日至19日於泰國曼谷舉行的亞太經合組織（APEC）會議，17日稍後時間將與日本首相岸田文雄及菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，綽號：Bongbong）會面。



這將會是中日相降3年的領導人會晤，首相岸田文雄表示，希望可藉會面以推進話題。

「日本和中間之間有各種可能性，也存在各種問題和擔憂。我們會在應堅持主張的事上堅持，並需要在應合作的地方上合作，同時尋求負責任的行動。我想這次會議會以這方面作為開始。」

圖為11月16日，日本首相岸田文雄出席二十國集團G20會議。（AP）

中日關係自新冠疫情近年停擺，但中日在釣魚台（日本稱尖閣諸島）上的分歧嚴重，日本朝日電視報道，自民黨內部對中日雙方關係改善多持消極態度，焦點將落在岸田能否構建他所期望的穩定關係。

同日與小馬可斯會面

另外，據菲律賓新聞Rappler報道，總統小馬可斯將在17日稍後時間，與習近平會面。這將是小馬可斯首次與習近平會面，也是他出席APEC期間第一位會面的領導人。

這次會面預料談及2023年1月小馬可斯前往訪華，及雙邊的合作關係。報道引述菲律賓外交部分消息指出，菲律賓與中國雙邊會議有望在2022年底前舉行。中菲關係在過去兩任領導人先後出現高潮與低谷，小馬可斯表示他會想在改善美菲的關係同時，保持與北京的友好關係。

圖為11月13日，菲律賓總統小馬可斯出席東盟會議。（AP）

另據《紐西蘭先驅報》（The New Zealand Herald）報道，總理阿德恩（Jacinda Ardern）亦會在APEC舉行期間與習近平會面，確實時間未定。阿德恩表示她將向習近平提出，包括積極及消極的問題的關注。

阿德恩表示：「這將包括貿易、經濟和氣候變化，但也包括其他不同領域。这與新西蘭的立場完全一致。」