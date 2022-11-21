共和黨領袖麥卡錫：若當選眾院議長　將成立中國專責委員會

美國共和黨的眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）說，如果他當選新一屆眾議院議長，他會成立一個中國專責委員會。



路透社報導，麥卡錫星期天（11月20日）接受霍士新聞（Fox News）訪問時指責拜登（Joe Biden）政府對北京採取姑息態度。

麥卡錫說：「中國在知識產權盜竊方面，是排在首位的國家。」他說：「我們將制止這種情況，不能讓政府甚麼都不做，讓中國任意妄為。」

麥卡錫還說，他將信守諾言，將一些民主黨議員踢出眾議院幾個主要委員會，其中包括擔任眾議院情報委員會主席的希夫（Adam Schiff）。

他說，情報委員會成員斯瓦爾威爾（Eric Swalwell）和和外交事務委員會成員奧馬爾（Ilhan Omar），也會被移除。

共和黨在中期選舉中以微弱優勢贏得眾議院的控制權。麥卡錫正在爭取成為眾議院新議長，這取決於他在明年1月新一屆國會選舉新議長時獲得足夠的支持票。

一匿名消息人士說，麥卡錫上週二在共和黨眾議院領袖投票中勝出，他在共和黨黨團會議中以188票對31票擊敗了強硬保守派對手比格斯（Andy Biggs）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

