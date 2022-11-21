BBC不播世界盃開幕禮　轉報卡塔爾爭議捱批　名宿反擊「發炮」

卡塔爾世界盃足球賽在香港時間11月21日開賽，已斥巨資舉辦開幕禮的卡塔爾（Qatar，又譯作卡達）希望媒體將注意力集中在足球賽事，而非該國涉及的爭議，但有媒體看來不太賣帳。



BBC完全沒播開幕禮，反而播放預先錄製的節目，批評卡塔爾的人權記錄。有球迷對此不滿，以及認為這是不尊重。

曾於上世紀70年代末、80年代初效力李斯特城、現於BBC主持的電視節目《Match of the Day》的英格蘭前國腳連尼加（Gary Lineker）在這個節目開始時稱，這是歷來最受爭議的一屆世界盃。他談及婦女及外勞在卡塔爾的待遇、同性戀在該國是非法，還有言論自由等議題。

BBC在18日報道連尼加的回應有關批評稱，他來卡塔爾是報道而非支持世界盃，並將圍繞這個「蒙上污點」賽事公開討論。

除了連尼加，獲BBC邀請進行賽事評述的的退役球員史葛（Alex Scott）也揶揄國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino），稱FIFA給予派出球員參賽的球會逾2,000萬鎊（約1.9億港元）的報酬，卻不承諾向外勞家屬提供賠償，這是荒謬的。

英格蘭前隊長舒利亞（Alan Shearer）也批評恩芬天奴稱，他對外勞及家屬表現得這麼關心，卻沒同意向他們提供賠償。

國際足協主席恩芬天奴2021年11月19日在卡塔爾多哈出席記者會時做出「1小時的爆炸性獨白」，反駁西方針對卡塔爾的批評，指摘西方批評者「偽善」。

恩芬天奴19日在多哈出席記者會時做出「爆炸性獨白」，反駁西方針對卡塔爾的批評，指摘西方批評者「偽善」。

他說，歐洲人及西方對外給人對上很多課，「我是歐洲人。對我們在世界各地3,000年來所做的事情，我們應在接下來的3,000年道歉，然後再去給人上道德課。」

恩芬天奴稱「這種單方面的道德課只是虛偽。」他承認卡塔爾有一些事情做得並不完美，但有些批評則是「完全不公正」，以及西方持雙重標準。