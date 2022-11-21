王毅與意大利副總理兼外長通電話　稱支持歐盟戰略自主

中國國務委員兼外長王毅11月21日與意大利副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani）通電話。雙方討論了兩國關係、提倡加強合作等，也就烏克蘭問題交換意見。王毅表示支持歐盟戰略自主。



據中國外交部指，王毅表示，意大利是歐洲大國，中方高度重視中意關係。他指中國國家主席習近平與意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）建立深厚互信和友誼。他稱上週習近平與意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在二十國集團( G20）領導人峇里島峰會期間成功會見，對雙邊關係發展作出戰略引領。他說中方願與意方一起積極落實兩國領導人達成的重要共識，將中意全面戰略夥伴關係不斷向前推進並注入新的內涵。

王毅說，中方願與意方保持高層交往趨勢，盡快召開兩國政府委員會聯席會議，加強經貿、財經、科技等領域合作。他指中意作為文明古國，有着深厚文化積澱，可以更加理性包容看待對方，更具歷史縱深感處理差異。他說相信雙方能夠秉持互相尊重精神，進一步增強彼此互信，夯實兩國關係政治基礎。他指中意經濟高度互補，雙方合作互利互惠，有着巨大潛力空間。

他指中方將堅持高水平對外開放，願進口更多意優質產品，加強雙方能源轉型、綠色發展、科技等領域合作，推進第三方合作。他稱歡迎更多意企業來華投資興業，希望意方繼續為中資企業在意發展提供公平、透明、非歧視營商環境。他說中方支持意方辦好下一屆冬奧會，願繼續增加兩國航班，便利雙方人員往來。

支持歐盟戰略自主

王毅指出，中方始終視歐盟為全面戰略夥伴，支持歐盟戰略自主，希望歐洲穩定繁榮。他指中國對歐政策保持穩定性、連續性，不受國際局勢變化影響。他說中歐關係不針對第三方，也不應受制於第三方，歡迎歐洲各界朋友多來中國了解實際情況，感受中國的發展進步，希望意大利繼續在中歐交往中發揮積極和建設性作用。

中國外交部引述塔亞尼表示，中國是全球大國和意重要合作夥伴，梅洛尼與習近平會見取得豐碩成果。他指意方願與中方共同努力，落實好兩國領導人共識，加強雙邊對話，擴大在經貿、科技、能源、第三方市場等領域合作，進一步推進意中關係發展。他稱意大利市場對中國企業開放，希望後疫情時期，歐中保持並加深旅遊等領域對話合作。