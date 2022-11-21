印尼5.6級淺層地震升至61死　多人埋瓦礫下　料死傷數字再升

印尼西爪哇島11月21日下午發生黎克特制5.6級淺層地震，部份地方出現山泥傾瀉，據當地警方指，死亡人數升至61人。由於仍有不少人埋在瓦礫下，預計數字還會進一步上升。



在此之前，當地官員指死傷人數為56死、700傷，如今死亡人數升至61人。

《紐約時報》報道，警方指仍有不少人困在損毀建築或山泥傾瀉的瓦礫下，預計死傷數字將可能再上升。

據美國地質調查局（USGS），地震為5.6級，震源深度為10公里。震央位於西爪哇島展玉（Cianjur），距離首都雅加達約75公里。

當地仍有餘震，救援人員正搜救被困在瓦礫堆下的人士。西爪哇島展玉（Cianjur）市政府負責人蘇赫爾曼（Herman Suherman）指，在展玉市的一間醫院內，最少有300名地震災民正接受治療，他們大部份人曾被壓在瓦礫堆下，因此出現骨折。

印尼國家抗災署（National Disaster Mitigation Agency，BNPB）在Twitter發放了災區現場的照片與影片，顯示有地方變成頹垣敗瓦，也有建築物出現明顯裂痕。

首都雅加達有強烈震感，英媒引述現場人士指，部份在雅加達中央商業地區的辦公室開始疏散人群，有些人報告感到建築物在震動，有傢俱移位。