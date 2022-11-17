G20峰會閉幕　印尼籲俄烏停戰　莫迪接過輪值主席國木槌

撰文：洪怡霖
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二十國集團（G20）領袖峰會閉幕後，輪值主席國印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）11月16日召開記者會表示，各國元首討論俄烏戰爭獲得共識，全球經濟復甦只能在各國和平的情況下達到。

二十國集團領袖峰會16日閉幕。佐科維多多把象徵輪值主席國身份的木槌交給印度總理莫迪（Narendra Modi）。印度12月1日起正式擔任G20輪值主席國。

大會通過17頁的領袖宣言，稱「大多數成員強烈譴責烏克蘭戰爭」，強調它正給這個國家造成「巨大的人類苦難」。

根據美國有線新聞網絡（CNN），科維多多16日、峰會閉幕後在記者會上稱：「（在領袖宣言中，）僅一個段落最具爭論，那就是我們對烏克蘭戰爭的立場。直至昨日深夜，我們討論這個（議題），最後峇里島（Bali）領導人一致同意宣言」。

佐科維多多稱：「我們都同意，戰爭對全球經濟產生負面效應，沒有任何和平，全球經濟復甦也不會現實」。

波蘭村莊遭俄製導彈擊中以致2人身亡後，佐科維多多說：「（請）允許我重複我昨天在峰會開幕式的發言。停止戰爭。我重申，停止戰爭」。

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