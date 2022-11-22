聯合國安理會討論朝鮮試射導彈　美中俄在擴大制裁出現分歧

法新社引述聯合國外交官的話說，聯合國安全理事會星期一（11月21日）強烈批評朝鮮上週發射洲際彈道導彈，但由於中國和俄羅斯的反對，聯合國安理會沒有發表一份正式聲明。



另據路透社報導，美國星期一呼籲聯合國安理會發表主席聲明，向朝鮮18日發射一枚洲際彈道導彈追究問責。

美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）說，由15個成員國組成的安理會，一致作出回應至關重要，並重申，美國指責中國和俄羅斯通過阻止安理會行動為平壤「壯膽」。

格林菲爾德在安理會會議中說：「這兩個安理會成員的公然阻撓行動，使東北亞地區乃至整個世界處於危險之中。」

格林菲爾德說：「我們將為安理會提供另一個機會，讓朝鮮對其危險的言論和破壞穩定的行動承擔責任。美國將為此提議，由安理會主席就此事發表一份聲明。」

中國駐聯合國大使張軍說，中國對朝鮮半島「緊張局勢升級和對抗加劇感到擔憂」。他說，安理會應幫助緩和緊張局勢，而不是總是譴責或向平壤施壓。

俄羅斯駐聯合國副大使埃夫斯蒂涅耶娃（Anna Evstigneeva）指責華盛頓，試圖通過制裁和武力迫使朝鮮單方面裁軍，並將朝鮮導彈試驗歸咎於美國及其盟國的軍事演習。

美國、英國、法國和印度等14個安理會成員國在會議後發表一份聯合聲明，「強烈譴責朝鮮『升級舉動』對國際和平與安全構成了明確的威脅」。

朝鮮11月18日發射了一枚射程可達美國的「火星-17」型洲際彈道導彈，降落在距離日本海岸線約200公里的海域。這枚導彈似乎是朝鮮最新型的洲際彈道導彈。

平壤今年以來發射的導彈數量超過以往任何一年。據了解，單在本月，朝鮮已發射了30枚短程、中程和遠程導彈。

本文獲《聯合早報》授權轉載

