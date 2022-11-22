Elon Musk押後重啟Twitter藍剔訂閱制　或用另一顏色標示組織帳號

Twitter新行政總裁馬斯克（Elon Musk）11月21日稱，Twitter會延遲重啟「藍剔」付費訂閱制（Twitter Blue），而且可能會用不同顏色來分別標示組織帳號及個人帳號。



馬斯克本來計劃於29日重啟「藍剔」訂閱制。但他於21日在Twitter發文指，Twitter會延遲重啟「藍剔」驗證服務，直到公司在阻止假冒帳號出現方面有大的信心。他指Twitter可能會用另一種顏色來標誌組織的帳號，以分辨組織帳號及個人帳號。

Holding off relaunch of Blue Verified until there is high confidence of stopping impersonation.



Will probably use different color check for organizations than individuals. — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2022

Twitter「藍剔」本來用於驗證公眾人物的帳號，包括名人與記者。Twitter在5日正式推出「藍剔」付費訂閱制供用戶選擇，公司每月向用戶收費8美元，向他們提供身份認證的「藍剔」，這令一些非公眾人物的人士也可為其帳號加上「藍剔」。

在這情況下，大量擁有「藍剔」的假帳號出現。其中一個戲稱自己是耶穌基督（Jesus Christ）的帳號也有「藍剔」。有人開設冒充美國製藥企業禮來公司（Eli Lilly）的帳號，並發文稱：「我們很高興地宣布，胰島素現在是免費的。」在這則假消息發布後，禮來公司的股價大幅下跌。

Twitter在11日暫停開放「藍剔」訂閱制。

Twitter於9日推出「灰剔」，用來標示公司和組織的帳號，包括新聞媒體的帳號。但「灰剔」認證造成混亂，有些帳號同時擁有「藍剔」和「灰剔」。

馬斯克最終在9日、即「灰剔」推出的同一天取消「灰剔」認證服務。