美國防長奧斯汀期待與魏鳳和會面　稱重視中美溝通

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）對在即將訪問柬埔寨期間，有機會與中國國防部長魏鳳和會面，表示歡迎。



美國五角大樓發言人萊德（Patrick Ryder）星期一（11月21日）沒有宣布兩國防長將在東盟（ASEAN）防長擴大會議期間舉行會議的細節，他僅說，美國正與中國國防部就這一問題進行接觸。

萊德在聲明中說：「奧斯汀經常表明保持美中之間溝通渠道的重要性，並歡迎在柬埔寨與他的（中國）同行會面的機會。」

東盟防長擴大會議將於11月23日在柬埔寨暹粒舉行。

中國國防部新聞發言人譚克非星期天（20日）就媒體詢問魏鳳和在會議期間，是否會與奧斯汀舉行會談回答說，中方對東盟防長擴大會議期間與美方進行交流持積極、開放態度，雙方有關部門正就此保持溝通協調。

奧斯汀在雅加達與印尼國防部長會晤後，將於星期一晚上抵達柬埔寨參加東盟防長會議。奧斯汀將與菲律賓、越南和柬埔寨防長舉行會談。

奧斯汀和魏鳳和上一次是在今年6月於新加坡舉行的第19屆香格里拉對話（SLD）場邊會面。然而，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月初訪問台灣，導致中美關係變得更加緊張。兩國的緊張關係在中國國家主席習近平14日會見了美國總統拜登（Joe Biden），以及在19日會見了美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）後有所緩解。

美中高層會談的熱潮有助於緩解對兩國關係的悲觀態度，這種關係因台灣、新疆人權和美國對中國科技出口限制等課題而跌至一代人以來的最低點。雖然所有這些問題仍然難以解決，但雙方之間缺乏溝通加劇了對新的分歧或事故可能迅速失控的擔憂。

本文獲《聯合早報》授權轉載

