前美軍駐歐司令：網絡保護與導彈防禦系統一樣重要

英媒11月21日稱，前美軍駐歐洲司令霍奇斯（Ben Hodges）表示，在守衛德國北部的港口方面，網絡保護與導彈防禦系統一樣重要。



霍奇斯稱，若德國不來梅港（Bremerhaven）或漢堡港（Hamburg）遭網絡攻擊，這會嚴重阻礙北約（NATO）向盟友派兵的軍事增援行動。

他說：「不來梅港和漢堡港實際上是聯盟所依賴的最重要海港，不僅是商業貨物，對軍事裝備來說也是。」

他表示，若不能使用不來梅港，美國將很難增援、以及很難完成她負責的作戰計劃。

霍奇斯稱，德國政府決定讓中國國營中國遠洋海運集團的子公司中遠海運港口（Cosco Shipping Ports）入股漢堡港貨櫃碼頭托勒羅爾特（Tollerort）引起很多焦慮，因為一旦中國人到了該處，他們就已進入港口的生態系統。

他說這些港口在吸引新盟友方面必不可少，因此知道中國人或能影響或擾亂關鍵交通基建設施的活動，是一個問題。

他指在2017年的一次勒索病毒「諾特佩蒂亞」病毒（NotPetya）網絡攻擊中，攻擊目標本來是烏克蘭，但病毒透過在東歐有業務或供應商的跨國公司企業網絡迅速傳播。他說這次事件令他意識到各國的網絡是多麼脆弱。