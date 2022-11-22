日本內閣醜聞不斷　岸田文雄被揭涉嫌違反選舉公正法

日本總務大臣寺田稔疑涉及政治資金醜聞，在11月20日晚辭職，成為岸田內閣一個月以來第三名內閣辭職。但一波未完一波又起，日本《週刊文春》22日報道，岸田文雄涉嫌在2021年眾議院大選時，在收取金的收據上出現各種空白，涉嫌違反公職選舉法，把醜聞矛頭直接指向首相本人。



《週刊文春》的最新一期在日前出版，報道揭露岸田文雄在2021年眾議院選舉後，向廣島縣選舉管理委員會提交的收支報告書中出現遺漏。報道指在岸田辦公室提交270多張收據中，有多達239張出現各種空白，總計金額164萬日圓。（約9萬港元）

根據公職選舉法，所有參選人可以收取一定金額的選舉資助費用，但必須詳細註明日期、金額、目的及來源等資訊。《週刊文春》報道指，該239張收據，部分沒有寫上收取人，部分沒有寫明用途，部分甚至只寫了金額，收取人及用途均為空白。

例如其中一張來自廣島市一間公司給予岸田選舉事務所的80多萬日圓收據上，但書只寫了「已確定收取以上金額」，未有註明用途。另外3張來自廣島市零售和食肆店的數千日圓收據，並未有註明收取人是誰。

這是繼經濟再生擔當大臣山際大志郎、法務大臣葉梨康弘、與總務大臣寺田稔後，再一個纏繞岸田內閣的醜聞，而且這次矛頭直指岸田文雄本人。官房副長官木原誠二在同日回應記者提問時，表示對相關報道並不知情，岸田事務所辦公室亦未有就相關報道回應。

據日本放送協會（NHK），岸田政府支持度在最近已跌至30.5%，相信事件會進一步衝擊政府威信，讓支持度繼續下挫。