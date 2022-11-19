日本皇室傳為16歲悠仁親王選妃　看中「最理想新抱」是她

日本皇室第二順位繼承人悠仁親王4月在母親紀子妃的安排下，進入筑波大學附設高中就讀，與就讀學習院大學附設高中的其他皇室成員不同，也被認為是提前替「繼位」鋪路。儘管他才16歲，但是據傳，皇室已經開始物色親王妃的人選，更希望悠仁親王能夠早點結婚。



秋篠宮文仁親王長女小室真子2017年宣布與大學同學小室圭訂婚，沒想到未婚夫與未來婆婆隨即爆出一系列醜聞，導致兩人婚事無限期延後。儘管兩人最終在2021年登記結婚並移居美國，但此事也讓宮內廳開始改變對於皇室成員戀情的態度。

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宮內廳向來對皇室成員的戀情保密到家，然而自從小室圭出現後，宮內廳反而認為，像英國王室一樣公布戀情，讓皇室成員的另一半提前接受輿論的洗禮，並透過這種方式進行「篩選」，更能避免後患之憂。

由於皇位第一繼承人文仁親王與哥哥德仁天皇僅差5歲，因此不排除德仁天皇直接將皇位傳給姪子悠仁親王的可能性，然而屆時悠仁親王如果沒有結婚並產下兒子，日本皇室則會面臨沒有皇儲的危機。皇室評論家八幡一夫指出，宮內廳因此有意讓悠仁親王早點結婚，以穩固皇室根基。

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八幡一夫直言，悠仁親王應該要廣泛地接觸異性，而非像大姊小室真子一樣，在大學遇到初戀就訂下終身，最終「遇人不淑」，更讓日本皇室陷入風波。他甚至還提到「天才童星」蘆田愛菜可以說是最佳人選，她不僅比悠仁親王大2歲，負面評價少，更是學霸美女，能夠有智慧地帶領悠仁。

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