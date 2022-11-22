民調：韓國總統尹錫悅差評率升至63.8%　示威者首爾集會籲下台

韓國民調機構11月21日公布民調結果，顯示受訪民眾對韓國總統尹錫悅施政表現的差評率升至63.8%。首爾11月19日有大型集會，有參加者呼籲尹錫悅辭職。



韓國民調機構真實計量器公司（Realmeter）11月21日公布民調結果，顯示受訪民眾對尹錫悅施政表現的差評率為63.8%，與上週相比，上升0.4個百分點。結果指，只有33.4%的受訪者對尹錫悅的施政表現給予好評，較上週下跌1.2個百分點。

Realmeter分析稱，韓國總統室本來希望藉尹錫悅在國內外接連展開的外交活動來推動他的支持率上升，而這次民調結果或會痛擊總統室。

大型集會

首爾11月19日有大型燭光集會，參加者要求尹錫悅辭職、以及對第一夫人金建希展開特別起訴。韓聯社網站11月19日稱，主辦方估計參加人數約為25萬人，但警方估算只有約2.5萬人參加。

報道指，韓國最大在野黨共同民主黨有6名成員參與集會。他們發表演說時，提及針對反對派人士的全面起訴調查，並要求尹錫悅政府停止這種行為，否則就應下台。他們指出政府在10月29日梨泰院人踩人事件中的責任，並要求尹錫悅就此公開道歉。