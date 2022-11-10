韓總統府禁MBC記者隨專機出訪　5大團體轟尹錫悅　兩韓媒罷坐專機

韓國總統尹錫悅出訪柬埔寨前夕爆出風波，總統府11月9日決定禁止文化廣播公司（MBC）電視台記者同乘總統專機隨行採訪，引發新聞業界不滿，韓媒五大團體10日發聲明批評總統府公然挑戰言論自由，又有兩間韓媒表態將拒絕同乘專機採訪。



尹錫悅即將在11日出發前往柬埔寨，韓國總統府9日稱，考慮到MBC近期發布多條與外交相關的新聞報道歪曲事實、有失偏頗，決定不為MBC記者採訪提供便利。

今年9月，MBC報道尹錫悅曾稱呼美國議員為「混蛋」，並播出影片，總統府後來否認，指MBC以相近發音字詞扭曲談話內容，據韓聯社指，總統府內部人士把此定性為「假新聞」。

韓國五大傳媒團體韓國記者協會、廣電記者聯合會、韓國映像記者協會、韓國節目導演聯合會、全國媒體工會10日發表聲明，批評韓國總統府的決定，指這是對憲法規定的言論自由的公然挑戰，是打壓媒體的暴行，在韓國憲政史上絕無僅有。聲明要求尹錫悅立即取消有關安排，並向全體國民道歉。

專門負責總統府新聞的記者團10日也發表立場文件，表示深表遺憾，要求總統府立即撤銷有關決定。

MBC電視台回應指，總統專機拒載特定傳媒駭人聽聞，指連軍政獨裁時期也沒聽說這種事，電視台稱會計劃另行購買機票，報道尹錫悅東南亞之行。

韓聯社報道，兩間傳媒《韓民族》、《慶鄉新聞》方面表態將拒絕同乘專機採訪。