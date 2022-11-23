漁船希臘對開海域遇險　海岸警衛隊救起約500名疑似非法移民

一艘約載有400至500人的漁船11月22日在希臘克里特島（Crete）對開海域遇險。希臘救起船上人士，他們疑似是非法移民。



希臘海岸警衛隊（Hellenic Coast Guard）稱，事發時漁船發出求救訊號，它當時在狂風下失去方向，於波濤洶湧的大海中漂流。海岸警衛隊於是展開救援，一艘希臘海軍護衛艦、一艘油輪、兩艘貨船及兩艘意大利漁船出動。

希臘移民部長米塔拉希（Notis Mitarachi）22日在Twitter發文指，移民部門會立即幫助被救起的人士。他稱會要求歐盟委員會啟動將這些人士遷移到其他歐盟國家的行動。

@HCoastGuard just rescued in a SAR operation 500 migrants (approx), from high seas, south of Crete. @migrationgovgr will provide immediate relief. I will be asking @EU_Commission to activate relocations to other Member-States as part of EU solidarity. pic.twitter.com/TLsPRrGkqW — Νότης Μηταράκης - Notis Mitarachi (@nmitarakis) November 22, 2022

英媒22日稱，獲救人士已被送到克里特島南部海濱小鎮帕勒奧楚拉（Paleochora，暫譯）。