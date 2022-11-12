法國終讓難民船靠岸　批評意大利拒收難民「不可理解」

法國在11月11日，允許一艘名為「海上維京」（Ocean Viking），載着200多名難民的船進入法國港口停泊。但法國和意大利的僵局還未結束，法國指責意大利拒收難民船做法不可理解，宣佈擱置2023年從意大利重新安置3500名難民的承諾。



一艘載着200多名難民的海上維京號在國際水域已徘徊了兩個多星期，隨着船上乘員健康狀況轉差，法國由最初只同意疏散船上緊急需要治療的4人，轉移決定讓難民船靠岸。

圖為11月10日，「海上維京」船上難民獲悉法國的通知後感到雀躍。（AP）

根據歐盟國家的決定，難民船因最近意大利海岸，應由意大利先行接收難民，再由其他歐盟成員國協助分批安置。但新任的右翼政府梅洛尼（Giorgia Meloni）拒絕讓難民船上岸，更在本周在法國未有行動前，「先行感謝」法國接收難民船。

法國內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）批評意大利未有履行人道主義義務，稱意大利的行為「不可理解」，又表示事件將讓法國與意大利的關係產生「嚴重後果」。

達爾馬寧重申接收海上維京號是特殊決定，不會有進一步行動，同時宣布將擱置2023年從意大利重新安置3500名難民的承諾。

事件揭示歐洲國家在迎對難民問題上的分歧，人權觀察（Human Rights Watch）歐洲和中亞分部表示，非洲和中東持續出現的戰爭、壓迫、氣候變化和飢荒迫使人們逃離家園，且情況正變得嚴峻。自2021年以來，地中海已記錄了 有2,000多名難民死亡和失踪。