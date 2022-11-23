中韓防長會晤　韓國：所謂朝鮮為應對威脅提升核力量說法不妥當

東盟（ASEAN）防長擴大會議11月23日舉行。中國防長魏鳳和與韓國防長官李鐘燮舉行會談，探討朝鮮核導彈問題，也就朝鮮半島及地區安全形勢交換意見。



韓聯社引述韓國國防部指，李鐘燮表示，所謂朝鮮為應對韓美聯合軍演和來自美國的威脅不斷提升核導彈力量的說法並不妥當。他指在過去數十年，朝鮮在韓朝、美朝對話進行時也暗自展開核導彈研發工作。

李鐘燮指，朝鮮一系列舉動都是按照朝鮮領導人金正恩提出加強國防力量的計劃進行，所謂這一切歸咎於外部威脅的主張是推卸責任。

魏鳳和：堅持對話解決問題立場

李鐘燮呼籲中方為朝鮮半島問題發揮建設作用，讓朝鮮清楚核導彈研發毫無益處，報道指，魏鳳和表示中方也不願看到朝鮮半島緊張局勢升溫及不穩定的情況，中方始終為半島的穩定積極發揮建設作用，堅持有關當事方應努力對話解決問題的立場。

據韓聯社，李鐘燮還講述韓國總統尹錫悅在韓國-東盟峰會上提出的韓版印太戰略三大願景的三大原則，魏鳳和對烏克蘭戰爭久拖不決表示憂慮，並表達通過對話和談判儘早結束戰爭的意願。

報道稱，兩國防長一致認為，要在日前韓中首腦會談共識的基礎上，在國防領域謀求並踐行多種合作方案，兩國防長同意，國防部門之間的密切的戰略溝通和交流是發展面向未來的國防合作關係所必需的，雙方商定視疫情形勢，逐步恢復人員往來，包括2015年起停擺的防長互訪、2019年停擺的副防長級國防戰略對話、國防部之間的直通電話等軍事聯絡網等。