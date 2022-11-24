美CDC與世衛報告：因新冠疫情　麻疹成「全球迫切威脅」

世界衛生組織（WHO，World Health Organization）與美國疾病控制和預防中心（CDC）11月23日發表聯合報告稱，麻疹（Measles）是全球「迫在眉睫的威脅」。



麻疹是一種具潛在危險的兒童疾病。儘管數十年來已有一種接種2劑便能擁有逾97%防護力的麻疹疫苗可用，但新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，相關方取得的成果喪失殆盡。

世衛與CDC發現，在2021年，近4,000萬名兒童錯過麻疹疫苗，創下歷史新高，其中2,500萬人錯過第1劑疫苗，1,470萬人錯過第2劑。

報告稱，至少95%兒童需接種麻疹疫苗，但僅81%兒童接種了第1劑疫苗，71%接種了第2劑疫苗，這是自2008年以來全球覆蓋率最低的一次，所以全世界至少22國經歷大規模爆發，出現900萬宗感染和12.8宗死亡病例。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在聲明中稱：「瘟疫（Pandemic，又稱：大流行）的悖論是，雖然新冠疫苗是在創紀錄的時間內研發出來並在歷史上最大型疫苗接種活動進行部署，（但）常規免疫計劃遭嚴重打亂，數百萬名兒童錯過挽救生命、針對包括麻疹在內致命疾病的疫苗」。

美國疾病控制和預防中心總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）則稱：「麻疹爆發說明免疫計劃的弱點，但公共衞生官員能利用爆發應對來辨認社區處於危險之中，了解疫苗接種不足的原因，並幫助提供因地制宜的解決方案，以確保所有人都能接種疫苗」。