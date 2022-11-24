歐洲太空總署任命全球首名殘疾太空人

歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）11月23日任命全球首名殘疾太空人，他就是英國殘奧短跑選手麥克福爾（John McFall）。



麥克福爾出生於英格蘭南部的弗里姆利（Frimley），因為發生電單車意外，19歲時右腿遭到截肢，讓他參軍計劃破滅。麥克福爾後來在2008年北京殘疾奧運會的100米短跑比賽中贏得銅牌。

歐洲太空總署指，麥克福爾將參加一項可行性研究，這項研究旨在讓歐洲太空總署評估殘疾人士參與未來任務的所需條件。

麥克福爾表示：「身為一名已被截肢的人，我先前從未想過成為太空人的可能，這真是一場有如旋風般的體驗」。

他還稱，為自己被選中而感到「非常自豪和興奮」，「我認為，我要給未來世代的訊息是，科學是為每一種人存在，希望太空旅行可以適合每一個人。」

Joining the ESA class of 2022 astronauts is John McFall, from the United Kingdom, as an astronaut with a physical disability. #ESAastro2022



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歐洲太空總署2021年2月啟動殘疾太空人可行性項目（Parastronaut Feasibility Project），讓殘疾人士也有機會成為太空人。