美國和盟友料短期內推出限制俄羅斯油價措施　阻止能源價格飆升

美國財政部說，美國和盟友將在幾天內敲定為俄羅斯石油設置價格上限的措施，以切斷莫斯科主要的戰爭經費來源，同時為全球能源價格飆升降溫。



美國財政部一名資深官員星期二（11月22日）告訴記者，包括美國在內的七國集團（G7），以及歐盟和澳洲定12月5日對俄羅斯通過海運出口的石油實施價格上限。歐盟正在就價格上限與成員國磋商，一旦他們得出結論，美國和盟友就可落實相關措施。

消息人士說，歐盟大使定星期三開會，因此歐盟和七國集團最早星期三晚或星期四就會宣布實施相關措施。

美國財政部官員也說，沒有理由相信莫斯科會對新政策進行報復，因為「這不符合他們的利益」。「他們為抬高價格而採取的任何行動，都會對他們的新客戶如印度和中國產生影響。」

另一方面，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）在嚴冬將至之際，威脅將從下星期一起減少通過烏克蘭管道向歐洲輸送天然氣，理由是原本打算運往摩爾多瓦（Moldova）的部分天然氣被留存在烏克蘭。

烏克蘭管道是俄羅斯將天然氣運往西歐的最後一條管道。消息公佈後，天然氣價格上漲了多達5.2%。

在這同時，全球最大的大宗商品交易商之一托克集團（Trafigura）說，最近幾週歐洲各地的氣溫溫和，可能使歐洲避免在今明兩年冬季面臨天然氣短缺。

托克集團總裁韋爾（Jeremy Weir）說，如果天氣正常且俄羅斯的天然氣繼續流經烏克蘭，今冬歐洲的天然氣庫存可能會減少約三分之二。這意味著歐洲除了能夠捱過今年冬季，也會有足夠的燃料做為緩衝，以避免明年出現短缺現象。

本文獲《聯合早報》授權轉載

