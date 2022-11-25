英政府下令敏感建築停用中企製監控鏡頭　憂安全風險

多間英媒報道，英國政府11月24日以安全風險為由下令不准在政府的敏感建築中安裝與中國相關的監控鏡頭（Surveillance Cameras，即天眼）。



根據包括路透社、天空新聞、《倫敦旗幟晚報》和《每日郵報》在內的英國傳媒，蘭開斯特公爵領地事務大臣杜永敦（Oliver Dowden）24日以書面聲明方式告訴國會，審查關於在政府物業安裝視覺監控系統、目前及未來可能的安全風險後，政府作出這一決定，即要求轄下部門禁止在敏感地點安裝由中國公司製造的監控鏡頭。

杜永敦稱：「審查得出的結論是，鑑於對英國的威脅，以及這些系統的能力和互通性日益提高，（我們）需要額外的控制（措施），」「因此已指示各部門停止把這樣的設備配置到敏感地點，這些設備是由受中國國家情報法約束的公司生產」。

這一消息宣布前，英國防基礎設施組織（Defence Infrastructure Organisation）的安全服務小組（Security Services Group）稱，在中國的公司必須遵守中國國家情報法，這項法律要求企業與北京的情報部門合作，因此不應再使用它們。