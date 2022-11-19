英國要求中企撤銷收購最大晶片廠　中國駐英使館：濫用國安概念

英國政府以國家安全為由，要求中國科技企業撤銷對英國最大晶片廠紐波特晶圓製造公司（Newport Wafer Fab）的收購案，即出售已收購的86%股權。中國駐英國大使館11月18日回應稱，英方濫用國安概念，干擾中國企業在英國的正常投資合作。



中國駐英國大使館發言人指，中英經貿合作的本質是互利共贏。兩國企業間相互投資屬於正常商業行為，不應被政治化或受人為干擾，英方濫用國家安全概念，干擾中國企業在英國的正常投資合作，嚴重違背市場經濟原則和國際貿易規則，中方對此堅決反對，英方相關做法最終只會損害英方信譽和自身利益，中方也注意到有關公司已就此發表評論，有關公司認為英方做法「說明英國已經向商業關閉了大門」。

中方敦促英方停止將經貿問題政治化，停止對中國企業的無理打壓，為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

英國2022年初通過《國家安全和投資法》，對企業收購交易進行審查。法案具有追溯能力，政府認為在收購案會阻礙英國半導體技術發展，削弱英國。

安世半導體回應對政府決定感到震驚，強調收購案已經過多重審視，並批評政府無視其提出的補救解決方案，公司表示會提出上訴。