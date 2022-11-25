習近平晤訪華古巴國家主席：堅定支持古巴捍衛國家主權

新華社11月25日稱，中國國家主席習近平在人民大會堂同來華進行國事訪問的古巴共產黨中央委員會第一書記、古巴國家主席迪亞斯-卡內爾（Miguel Diaz-Canel）舉行會談。



習近平指出，他是中共二十大後首位訪華的拉美和加勒比國家元首，充分體現了中古兩黨兩國的特殊友好關係。古巴是西半球第一個同新中國建立外交關係的國家，中古關係成為社會主義國家團結合作、發展中國家真誠互助的典範。中方願同古方不斷深化政治互信，拓展務實合作，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，在國際和地區事務中加強協調配合，在建設本國特色社會主義道路上攜手並進，不斷深化新時代中古關係。

習近平介紹了中共二十大重要成果，強調中國共產黨團結帶領全國各族人民以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，中方將堅持和加強黨的全面領導，堅持中國特色社會主義道路，堅持以人民為中心的發展思想，堅持深化改革開放，堅持發揚斗爭精神，把國家和民族發展放在自己力量的基點上，把中國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中。中古兩黨要保持密切溝通，用好兩黨理論研討會等機制，加強交流互鑒，攜手推動社會主義理論創新和實踐進步，共同開辟馬克思主義本土化時代化新境界，建設好符合各自國情的社會主義。

習近平強調，中國和古巴是彼此信賴的好朋友、志同道合的好同志、患難與共的好兄弟。中古傳統友誼是老一輩領導人親手締結並精心培育的。建交62年來，面對風雲變幻的國際形勢，中古雙方堅定不移深化肝膽相照的友誼，堅定不移開展互利共贏的合作，堅定不移做改革發展的夥伴。中方始終從戰略高度看待和發展中古兩黨兩國關係，始終將中古關係擺在外交全局的特殊位置。不論國際形勢怎麼變，中方堅持中古長期友好的方針不會變，支持古巴走社會主義道路的決心不會變，同古方一道捍衛國際公平正義、反對霸權強權的意志不會變。新形勢下，雙方要增進戰略協作，在推動構建人類命運共同體的過程中攜手共建中古命運共同體。中方將繼續堅定支持古巴捍衛國家主權、反對外來干涉和封鎖，願同古方攜手推動落實全球發展倡議、全球安全倡議，共同促進世界和平與發展。當前古巴同志遇到很大挑戰。社會主義事業從來都是在奮勇開拓中前進的，他們堅信古巴同志一定能夠戰勝一切困難，也會盡力提供支持和幫助。中方願同古巴深化各領域務實合作，落實好共建「一帶一路」合作規劃，攜手推進社會主義現代化建設。

習近平指出，中拉合作本質上是南南合作，以相互尊重為前提，以互利共贏為原則，以開放包容為特質，以共同發展為目標，順應世界大勢和歷史潮流，符合地區國家共同利益。當前拉美和加勒比政治格局正在經歷新一輪深刻調整。中方高度重視中拉關係發展，願同包括古巴在內的拉美和加勒比國家一道，深入推進高質量共建「一帶一路」，推動平等互利、共同發展的中拉全面合作夥伴關係在新時代得到更好發展，更好造福中拉人民。

迪亞斯-卡內爾由衷感謝習近平主席在中共成功召開二十大後邀請他作為拉美首位國家元首訪華，代表古巴黨和國家再次熱烈祝賀中共二十大勝利召開，熱烈祝賀習近平主席連任中共中央總書記，熱烈祝賀中國在習主席領導下推進中國特色社會主義事業取得歷史性成就，世界進步力量都對此深受鼓舞。迪亞斯-卡內爾表示，他本人和古巴黨高層都認真學習他在中共二十大上所作的報告。面對異常復雜嚴峻的政治經濟形勢，古巴將以中國為樣板，創造性直面挑戰，實現建設社會主義的目標。

迪亞斯-卡內爾強調，發展對華關係是古巴外交政策的重中之重。古方重申堅定恪守一個中國原則，支持高質量共建「一帶一路」、全球發展倡議和全球安全倡議，並願在拉中論壇、「77國集團+中國」等地區和國際多邊機制中同中方進一步加強協調配合，繼續為推進拉中關係、維護發展中國家共同利益作出貢獻。

會談後，兩國元首共同見証簽署兩國關於黨際交流、外交部間磋商機制、共建「一帶一路」、務實合作等雙邊文件。

雙方發表《中華人民共和國和古巴共和國關於深化新時代中古關係的聯合聲明》。

會談前，習近平在人民大會堂北大廳為迪亞斯-卡內爾舉行歡迎儀式，天安門廣場鳴放21響禮炮，兩國元首登上檢閱台，檢閱中國人民解放軍儀仗隊。

會談結束後，習近平和夫人彭麗媛為迪亞斯-卡內爾和夫人奎斯塔舉行了歡迎宴會。

王毅、何立峰等參加上述活動。