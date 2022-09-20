王毅出席聯合國大會　與尼加拉瓜及古巴外長會晤

中國國務委員兼外長王毅赴美國紐約出席聯合國大會期間，與尼加拉瓜外長蒙卡達（Denis Ronaldo Moncada Calindres）和古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodríguez Parrilla）會晤。



王毅說，去年12月中國與尼加拉瓜復交以來，習近平主席同奧爾特加總統為雙邊關係擘畫藍圖。兩國關係發展迅速，取得沉甸甸的「早期收穫」。事實證明，中尼復交完全符合兩國和兩國人民根本利益。中方堅定不移發展中尼關係，堅定不移支持尼方維護主權、獨立和民族尊嚴，堅定不移支持尼方自主選擇發展道路，將繼續在涉尼問題上主持公道。

中方讚賞尼方毫不動搖堅持一個中國原則，相信尼方將繼續在涉及中方核心利益問題上支持中方的正義立場。中方願同尼方加強共建「一帶一路」合作和發展戰略對接，把政治互信轉化為全面合作的動力。雙方已簽署自貿協定「早期收穫」安排並啟動全面自貿協定談判，期待儘早達成一致。中方將繼續支持尼方抗擊疫情，直至徹底戰勝病毒。

王毅又說，中國和古巴是彼此信賴、命運與共的好朋友、好同志、好兄弟。兩國元首建立良好友誼並保持密切溝通。中方願同古巴一道，以兩國元首重要共識為指引，深化團結合作，鞏固好、發展好中古特殊友好關係。感謝古方堅定支持中方維護核心利益，中方同樣堅定支持古巴維護主權獨立，堅定不移支持古巴加快發展振興，相信古巴將在建設社會主義道路上不斷取得新的更大成就。