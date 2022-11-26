秘魯總統與國會衝突持續　上台16個月總統　任命第5位總理

秘魯總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）11月25日晚在總統府主持新一屆內閣宣誓就職儀式，任命前文化部長奇諾（Betssy Betzabet Chávez Chino）為新任部長會議主席（總理）。



立場左派的卡斯蒂略與保守派主導的國會持續，原總理托雷斯（Anibal Torres）在秘魯國會拒絕他提出的一項涉及憲法改革的信任表決後辭職，卡斯蒂略24日晚宣布接受托雷斯的辭呈。

新華社11月25日稱這是卡斯蒂略去年7月就任以來第五度組閣。新任部長會議主席此前曾擔任勞動和促進就業部長以及文化部長。新內閣的18名部長中包括6名新成員和12名上屆內閣成員。

托雷斯8月3日以「個人原因」為由提出辭職，後接受卡斯蒂略挽留繼續留任。目前秘魯政府與國會關係持續緊張，內閣成員頻繁更迭導致政局不確定性進一步加劇。

卡斯蒂略2021年7月就職後，曾遭國會發動兩次彈劾未遂，他因涉及6宗貪污案受查，他的家人和親信也面臨指控。秘魯首都利馬11月5日大批示威者上街，要求卡斯蒂略下台。

卡斯蒂略在2026年7月任期屆滿之前仍享有司法豁免權。