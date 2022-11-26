歐盟未能就海運俄油限價達成共識　11月28日再議

英媒引述歐盟外交人員稱，原定11月25日晚上舉行的歐盟政府代表會議被取消。會議旨在討論G7限制俄羅斯海運石油價格的提議。與會國24日起就此進行連續2天的磋商失敗。外交人員稱，本週末都不會再有會議。



彭博社26日引述知情人士稱，外交人員本預計25日晚上達成協議，但向方立場僵持，談判被推遲到28日。

歐盟正討論與七國集團（G7）達成一致，把海運俄油價格上限定為每桶65美元至70美元。如買家以高於價格上限購入海運俄油，將不能採用歐盟成員國的油輪、碼頭，以及購買相關保險和再保險。

英媒25日稱，有些成員國如波蘭、愛沙尼亞及立陶宛希望將限價水平壓至低於每桶65美元至70美元，希臘、塞浦路斯及馬爾他則希望限價水平更高，或對它們的航運業預期將承受的損失作出賠償。

外交人員稱，各方意見分歧仍非常大，美國無法將他們拉在一起。

報道稱，歐盟高層官員與外交人員稱，歐盟委員會（European Commission）提議把價格上限設在每桶65至70美元，即接近G7的建議。4名外交官透露，波蘭以外的大多數國家接受。英媒稱，波蘭稱上限不能超過每桶30美元。