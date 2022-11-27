九合一選舉是台灣2024大選「風向計」？外國媒體多說「不」

台灣「九合一選舉」結束，民進黨創下地方選舉最差紀錄，蔡英文宣布黨主席職務。國台辦稱這一結果反映島內求和平、求穩定、要過好日子的主流民意。關注選舉的外國媒體，多數將報道焦點放在結果能否作為預測下屆大選的風向計。



日媒：大選前哨戰

《讀賣新聞》及TBS兩者不約而同稱，這場選舉正是台灣2024年總統大選的前哨戰。TBS稱這次選舉讓國民黨勢力大增，因此未來兩岸關係勢必受到影響。

《讀賣新聞》則稱由於蔡英文即將做滿兩任，因此民進黨下一任總統候選人，以現任副總統賴清德為主軸之爭將變得激烈。

《日本經濟新聞》及《每日新聞》稱，點票結果雖符合國民黨大獲全勝的預測，但重新奪回「台北票倉」仍深具意義。

報道稱，國民黨一直在尋找可力抗蔡英文的人選，隨着蔣萬安當選台北市長，他已成為國民黨希望之星，是未來最有力的總統候選人之一，不過，也有分析認為他資歷過淺，缺乏政治經驗，短時間之內不太可能參選。

圖為2022年11月26日，台灣總統蔡英文為民進黨失去大量議席負責，在宣布辭任民進黨主席時鞠躬。（AP）

CNN：不能為2024定調

選拔市長、縣長和地方議員的地方選舉，議題表面上與包括新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）和犯罪在內的國內問題相關、當選人對中國政策沒直接發言權。但蔡英文已把這次選舉改寫為不單是一場地方選舉，稱世界正觀望台灣如何在兩岸軍事緊張狀態中捍衛民主。

雖然選舉結果將是衡量民眾對兩黨支持的重要指標，但不一定能解讀為2024總統選舉和國會選舉的徵兆。蔡英文和民進黨2018年九合一選舉也受搓，但2020年重創國民黨。

台灣九合一選舉結束開票，國民黨拿下13席，且台北市、桃園市「藍天再現」，達成黨主席朱立倫（中）六都過半的目標。朱立倫11月26日晚間在國民黨中央黨部中山廳發表談話，他呼籲蔡英文「回來當總統吧」，不要為了一黨之私只當民進黨的主席。（國民黨提供）

印尼媒體：不等於會重演今日結果

印尼Medcom、Okenews及Suara等多間網媒以「與中國關係緊張下，台灣展開地方選舉」為標題報道。內容提及，雖然選舉結果可用於衡量兩黨的支持度，但不代表取勝的政黨就會在2024年總統大選勝出。