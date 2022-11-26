九合一大選｜外媒分析民進黨不利　「抗中保台」並非選舉主要議題

台灣11月26日舉行「九合一選舉」，是2020年蔡英文連任總統以來，首次舉行的全台大選，亦被視為2024年台灣總統選舉的前哨戰。兩岸關係持續惡化，台海局勢緊張，外媒均對這次選舉表示關注。



美國彭博新聞形容，這次選舉得到華府和北京都高度重視，因「民進黨的上台促使中國切斷與台灣的聯繫，加大了對台灣的外交與軍事壓力」。而這次的選舉，「將對下一屆總統大選造成重大影響」。

圖為11月24日，台北市市長國民黨候選人蔣萬安正在拉票。（AP）

報道亦特別提到代表國民黨參選台北市長的蔣萬安，稱其為以「蔣家後代」自居。同時也提到了台灣初期在新冠抗疫的成就已被後期的病例激增所掩蓋，讓民進黨對手，同時是前防疫總指揮的陳時中相當難堪。

英國廣播電台（BBC）中文更以「抗中牌」對壘「蔣家牌」形容這次的選戰。但同時報道亦指出陳時中在選戰中，並未有凸顯「抗中保台」或「亡國感」作為選舉主軸，形容民進黨陷於劣勢。蔡英文特別強調「如果選舉結果不好，國際間會猜問『台灣人民是不是改變主意了』」，前總統馬英九則發文抨擊民進黨政策將兩岸帶入戰爭的風險，「票投民進黨，青年上戰場」。

新加坡亞洲新聞台（CNA）特別提到民進黨這次的形勢不佳，不只台北，在其他選區不少候選人民調都低於國民黨。日本讀賣電視台同樣強調了民進黨陷於劣勢的狀況，甚至預言「民進黨很可能無法避免敗選，只是輸多少而已。」

讀賣電視台分析指出，原因這次選舉「中國威脅」並不是主要爭論點，選民都着眼在對候選人的好惡及經濟問題。而民進黨過去似乎是得勢過大「得意忘形」，選民希望以一種懲罰的形式，投票予國民黨。