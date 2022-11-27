金正恩攜女與朝鮮試射洲際導彈職員合影　父女「放閃」吸睛

朝中社報道，朝鮮勞動黨總書記金正恩11月26日攜女兒與為成功試射「火星-17」新型洲際彈道導彈作出貢獻的人員們合影留念。從照片可見，少女樣貌酷似母親李雪主。



在與金正恩的合照上還有「紅旗連」戰士、工作人員、科學家們、國防科研組織技術專家們、軍工廠工人們。據該社消息，他們所有人「讓大家相信朝鮮的軍事實力日益增強”，並向全世界顯示了「朝鮮積累的核戰爭遏制力的驚人實力」。

朝中社消息中稱：「總書記表示，歷史展現出的真相是，在當今世界，勝利者是依靠武力決定的，你們只有成為最強大的人才能保護國家和人民的現在和未來。」

金正恩與其女兒攜手並肩拍照，朝中社仍舊沒有提及她的名字及其他細節。女兒身穿帶有毛皮領的黑色大衣，父親和女兒一直保持微笑。

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韓聯社引述情報當局報道，金正恩與李雪主在2009年結婚，分別在2010、2013及2017年生下3名子女，包括兩名女兒和一個兒子。這次公開的應是兩人的第二位，即2013年出生的女兒。

朝鮮未公開過其女兒的具體名字與年紀，但有傳她的名字為金朱愛（音譯）。

報道引述韓國北韓大學院校長梁茂進表示，金正恩攜同妻女一同出席試射，可能是對國家開發彈道導彈自信的表現。但同時因軍事現場十分危險，這也可能是金正恩即興成行的決定。