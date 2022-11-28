波蘭「收容酒店」須清空待修　烏克蘭難民拒遷＋示威捱批

波蘭通訊社（PAP）11月25日稱，俄烏戰爭爆發後，有250名烏克蘭人份住名為伊卡拉（Ikara）的酒店。他們被要求11月底前離開酒店，因翻新工程12月開始。有住客不滿，11月25日在波蘭發起示威。



有關方面已與所有住戶接觸，並就他們下一個落腳點提供建議。但發言人稱尚有40至50日未做出決定。

PAP在25日稱，酒店內一些烏克蘭人已離開。

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續之際，伊卡拉酒店2020年 4月至2021年7月成為隔離設施。它在2021年9月接待100多名來自阿富汗的難民，他們在此逗留至2021年12月。而這批烏克蘭人是自2022年2月起一直暫居至今。

俄衛網27日引述《思想波蘭》（Myśl Polska）網站評論員皮亞斯特（Przemysław Piasta）稱，「看來，來自東部邊境的難民很喜歡免費住在波茲南市中心的酒店。得知因為將要進行的維修而須離開酒店後，『客人們』製造了聲勢浩大的抗議活動。」

皮亞斯特稱，烏克蘭難民認為必須自己租房不是正常情況，而是「對他們造成的損害」。他指出，安置約250名烏克蘭人的伊卡拉酒店完全免除他們的住宿費、三餐費用、水電費、清潔費和停車費。

250名難民中，包括攜同孩子的婦女以及傷健人士。

皮亞斯特稱：「換句話說，這些烏克蘭人是用波蘭納稅人的錢在過全包的假期。」

文章作者稱，波蘭其他地區也出現與烏克蘭難民相關的類似事件。

皮亞斯特總結說：「從烏克蘭衝突一開始，我們就預測過，向真、假難民提供過多的優待會導致我們收穫一批靠波蘭納稅人生活的永遠不知滿足和有各種要求的游手好閒者。」