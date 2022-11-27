英國防部：俄羅斯導彈庫存將耗盡　用移除核彈頭導彈襲擊烏克蘭

英國國防部11月26日稱，情報指俄羅斯導彈庫存即將耗盡，疑正籌備以已將核彈頭移除的老舊核導彈向烏克蘭發動襲擊。



英媒26日引述國防部消息稱，一枚落在烏克蘭的巡航導彈殘骸顯示，導彈似乎為蘇聯在1980年代專為載核設計的型號，但已移除核彈頭，並換上壓載物（ballast）取代。

消息續指，雖然導彈能藉由動能及殘餘燃料造成損害，但不太可能對目標產生可靠效果。國防部推測俄軍打算利用空包導彈起誘餌作用，轉移烏軍防空力量。

國防部認為無論意圖如何，俄羅斯臨時改裝核導彈，表明正規導彈庫存已極度不足。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 November 2022



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俄羅斯近日對烏克蘭持續空襲，23日襲擊更造成當地電網瀕臨崩潰，當局連夜搶修，每波攻擊導彈以數十枚計。