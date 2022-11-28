澳前總理莫里森秘密兼任5部長職位　國會將提譴責動議

澳洲政府本週在議會對澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）提出一項譴責動議。



工黨政府此前對莫里森進行調查後發現，他在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間秘密兼任5個部門的職位，破壞了人民對政府的信任。這5個部門分別為衞生部、財政部、國庫部、資源部和內政部。

英媒稱，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在11月28日新聞發布會上說，眾議院領袖或律政部長將在本週就此事提呈一項譴責動議。澳洲眾議院由工黨控制。

阿爾巴尼斯說：「我們談的不是前首相（莫里森）和他的部長們的關係。我們談的不是兩個傢伙在酒吧內的私人關係。」

阿爾巴尼斯說：「這關係到我們的民主制度問責制，以及議會的運作是否得當。」

由澳洲前高等法院法官貝爾（Virginia Bell）領導的一個調查小組，上週就莫里森秘密兼任跨部門職位提出了6項改革建議。

阿爾巴尼斯接受了全部6項建議，其中一項建議是立法規定部長級的任命必須向公眾公開，阿爾巴尼斯說，這項法案將在本週提出，不需要立法的監管改革則已經完成。

本文獲《聯合早報》授權轉載

