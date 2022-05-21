澳洲大選工黨勝出　澳媒：對華問題上與莫里森政府類似但措辭不同

澳洲5月21日舉行國會大選，總理莫里森（Scott Morrison）承認敗選，工黨黨魁阿爾巴內塞（Anthony Albanese）將出任新總理。澳洲變天，中澳關係會否大變備受關注，澳媒則指出，兩黨在對華關係上有廣泛一致性，但採用方法和措辭會很不同。



澳洲廣播公司（ABC）國際事務分析師甘特（Stan Gant）2月20日分析指，在包括反外國干預法和針對中國電訊設備供應商華為的禁令在內、讓澳中關係深陷冰點的外交政策方面，工黨一直堅定地回擊中國行為。

甘特稱，在中國問題上方面，工黨和執政聯盟很少分別，在廣泛態度上沒什麼不同，但當涉及外交事務，朝野兩派在側重點、措辭和優先事項的次序上有明顯差異。

執政聯盟認為工黨較為軟弱，更多談及聯盟、價值觀和文化，而非槍炮。但甘特認為工黨只是「少些曬肌肉和較少專注於國防」。

澳洲大選：澳洲總理莫里森與工黨黨魁阿爾巴內塞5月11日在悉尼進行電視辯論，圖為兩人辯論前握手。（AP）

現任外長佩恩（Marise Payne）與工黨影子外長黃英賢（Penny Wong）5月13日就對華政策展開辯論時也提及澳中關係，兩人一致認為，澳洲與中國關係緊張且澳方不會退縮。

佩恩稱，澳洲繼續會尋求與中國建立具建設的關係，但這必須是尊重澳洲主權和利益的關係，讓雙方都不受違反國際規則的脅迫或壓力。

黃英賢則說，中澳關係改變，是因為中國變了。她也認為澳洲不應僅聚焦於澳中關係，「雖然我們也許無法改變中國和對方選擇如何與我們接觸，但我們能做的是專注於建設我們想要的那種區域。」

至於台海議題，佩恩稱，澳洲一直支持台灣參與不需要國家地位的各個領域，黃英賢則說，工黨立場也是兩黨長期以來的立場，那就是專注於確保「不單方面改變現狀」。