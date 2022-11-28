加拿大公布印太戰略　中國使館：在亞太搞地緣對抗必遭唾棄

加拿大政府11月27日公布新印太戰略，中國駐加拿大大使館發言人回應表示，中方對此表示強烈不滿，堅決反對。



中國駐加使館發言人表示，加方對中國內外政策的解讀完全錯誤，中國堅持和平發展，倡導開放包容，踐行合作共贏，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，又指加方自詡「清晰地理解」中國，實際上是在睜着眼說瞎話。

發言人指出，少數美西方國家長期公然違背以聯合國憲章宗旨原則為基礎的國際關係基本準則，動輒破壞以國際法為基礎的國際秩序，肆意損害他國主權，對國際和平、安全、發展造成巨大破壞，他們才是「破壞性力量」，扮演不光彩角色。

使館發言人還稱，加方對中國共產黨領導地位的認知完全錯誤，中國共產黨的領導地位是歷史的選擇，人民的選擇，在中國共產黨領導下，中國人權狀況目前處於歷史最好時期，國際社會對此有目共睹，試圖把中國政府和中國人民區分開來是公然挑撥中國共產黨和中國人民的血肉聯繫，暴露加方對中國無知，更暴露卑劣意圖，根本不會得逞。

發言人強調，加方損害中方利益的行徑完全錯誤，指涉台、涉疆、涉港等問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。中方堅決維護中國主權、安全、發展利益，在涉及國家主權和領土完整的問題上不會作任何妥協退讓，少數西方國家在廣大發展中國家頭上頤指氣使的日子早已一去不復返。

發言人續指，加方在亞太地區搞地緣對抗完全錯誤。和平、發展、合作、共贏的歷史潮流不可阻擋。加方違背時代潮流，罔顧亞太地區人民期盼，執意追隨個別國家搞「集團對抗」，以意識形態劃線，推動「脫鉤」、「斷鍊」，必將遭到地區人民的唾棄。

使館發言人最後指出，中方敦促加方認清時代潮流和國際大勢，摒棄冷戰思維，停止破壞地區和平穩定、損害中方利益的行徑，停止在涉華問題上搞政治操弄、干涉中國內政，如果加方自不量力，肆意妄為，必將遭到可恥失敗，也必將遭到中方有力回擊。