新疆火警釀10死9傷　土耳其外交部：期望中國公開火災原因

中國新疆烏魯木齊市一棟高層住宅大廈11月24日晚發生火災，造成10人死亡、9人受傷。土耳其外交部26日發聲明指，期望導致火災的原因能公開。



土耳其外交部26日發聲明表示，土耳其得悉新疆的火災造成死傷，並對此深感悲痛。土方哀悼遇難者，並祝願傷者早日康復。

在新疆火災發生後，引起網民對防疫措施的質疑，有當地網民稱事發區域因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的長期封控措施而導致大量私家車阻塞消防通道；又有人指小區門口安裝的防疫圍欄亦導致消防車無法及時進入救火。

烏魯木齊市人民政府新聞辦公室則在25日深夜召開新聞發布會，烏魯木齊市天山區區長哈米提·買買提伊明表示，自11月12日起，事發小區由高風險區降為低風險區，隨後天山區疫情防控指揮部進行綜合評估後，自11月20日起，小區居民已實行錯峰有序出戶下樓，可在小區內活動。

關於網傳是否存在涉事居民樓逃生通道被鐵絲捆綁的問題，哈米提·買買提伊明則指，經與小區所在街道、社區以及現場消防救援人員反覆核實，小區不存在鐵絲捆綁的問題，樓內所有住戶門、單位門均未封閉，他主張稱網上所傳樓層門用鐵絲捆綁的圖片為移花接木、惡意拼接。

新華社25日曾指，經現場勘查和當事人陳述，初步確定火災因家庭臥室拖板着火引發。