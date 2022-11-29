英媒：Elon Musk致電企業CEO　責備他們停止在Twitter登廣告

英媒11月27日稱，Twitter行政總裁馬斯克（Elon Musk）不滿一些企業停止在Twitter登廣告，或減少他們花在Twitter廣告上的支出。報道指，馬斯克因此親自致電這些企業的行政總裁，並責備他們。



報道指，一位業內人士告訴記者，馬斯克致電企業行政總裁的行為產生反效果。

Twitter：圖為2022年11月18日，Twitter位於美國三藩市的總部外的公司標誌。（AP）

4名廣告界業內人士表示，由於Twitter大規模裁員後剩下的員工人數太少，最近數週廣告代理機構與Twitter廣告業務團隊的溝通不多。報道提及一些負責採購的媒體人員說，Twitter的廣告系統變得充滿漏洞，令人幾乎不可能用它來推動廣告計劃。

一名來自四大廣告公司的高層職員說：「這是挺獨特的。如此嚴重的混亂、破壞，以前從沒發生過。從來沒有。」

報道指，一些領先的媒體採購者和廣告機構表示，幾乎所有他們服務的主要品牌，都已停止付錢在Twitter上登廣告。

半數大客戶停廣告或減支出

美國的監督美國媒體組織（Media Matters for America）22日稱，爭議和媒體採購者的警告導致Twitter前100名的廣告商中，有一半在最近數週停止在Twitter登廣告或減少廣告支出。這些企業包括Facebook母公司Meta、美國可口可樂公司（Coca-Cola）及美國家樂氏（Kellogg's）。